Claudio Amendola sta girando alcune scene della sua nuova fiction ‘Il Patriarca’ a Capitolo, al lido Le Agavi. La nuova produzione, che vede Claudio Amendola attore e regista, è prodotta da CamFilm in collaborazione con Taodue per Canale 5, con il supporto logistico di Apulia Film Commission. Le riprese si sposteranno per 5 settimane in Puglia, tra Bari e Monopoli.

Il “Patriarca” è il remake italiano della serie spagnola Vivir Sin Permiso ed è stata progettata per avere un arco narrativo di tre stagioni. La trama si svolge in Puglia e segue la storia di Nemo Bandera (Amendola), un imprenditore di circa 60 anni a capo di un grande impero costruito con diversi attività illegali.

La serie sarà trasmessa su Mediaset in autunno.

(foto Taodue Instagram)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.