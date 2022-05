I pontili di Torre Quetta ancora inaccessibili saranno aggiustati nei prossimi giorni. Lo ha assicurato il sindaco Antonio Decaro oggi in spiaggia in occasione della festa di inaugurazione del lido a sud di Bari. “Abbiamo dovuto svolgere una indagine diagnostica per verificare lo spessore del materiale – ha detto Decaro – la prossima settimana arriverà il materiale e procederemo con il consolidamento per renderli agibili. Li aggiusteremo tutti e cinque ma dall’anno prossimo li sostituiremo con dei nuovi”.

Altro problema è quello delle zanzare e nelle prossime notti sarà effettuato un intervento di disinfestazione. “Finalmente dopo due anni di fermo riapre Torre Quetta – conclude Decaro – abbiamo effettuato un intervento di ripascimento dei ciottoli ma nei prossimi mesi abbiamo intenzione di mettere dei ciottoli più piccoli come quelli di San Girolamo”. Intanto tra ieri e oggi si sono conclusi gli interventi di pulizia della costa a Palese e Santo Spirito.

