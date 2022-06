Scontro tra auto e bus poco fa a Palese, tra via Francesco Speranza e in via Capitaneo. Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente, secondo una prima ricostruzione effettuata da alcuni cittadini presenti sul posto l’automobilista a bordo dell’auto, una Panda grigia, uscendo da via Francesco Speranza, ha impattato con l’autobus Amtab (linea 33) in transito su via Capitaneo.

Non ci sarebbero feriti. Sul posto immediato l’intervento dei vigili per ricostruire quanto accaduto.

