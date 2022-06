Prima giornata di mare per migliaia di baresi che oggi hanno preso di assalto le spiagge cittadine, da San Girolamo a Pane e pomodoro. Complice la bella giornata oggi in molti non hanno rinunciato a qualche ora in spiaggia e c’è chi si è presentato con gazebo e tavolini per pranzare in riva al mare. Il Comune ha terminato in tempo l’installazione di bagni chimici e dei servizi igienici lì dove mancavano. Così come nelle ultime settimane sono state intensificate le operazioni di sistemazione delle spiagge. Sulla costa sono ricomparsi anche i venditori ambulanti, persino qualcuno che vendeva sigarette.

