Al centesimo giorno di guerra in Ucraina i russi avrebbero ormai conquistato il 20% del territorio. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel nuovo video-messaggio diffuso ieri in serata, precisando che le forze ucraine hanno riportato alcuni successi combattendo i russi nella città di Severodonetsk, ma la situazione militare generale nella regione del Donbass non è cambiata nelle ultime 24 ore.

Il leader ucraino, riferiscono i media locali, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per la promessa di nuove armi e ha detto di “aspettarsi buone notizie” sulle forniture “anche da altri partner”.

Intanto l’Unione europea ha varato il sesto pacchetto delle sanzioni anti-russe, escludendo dalla lista nera il patriarca Kirill.

Gli 007 americani fanno trapelare che Putin sarebbe malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek citando l’intelligence americana secondo la quale il presidente russo sarebbe scampato a un attentato a marzo. Gli 007 statunitensi sono preoccupati da un Putin sempre “più paranoico” che rende la guerra in Ucraina imprevedibile. Nel riferire le loro valutazioni a Newsweek, i funzionari americani mettono in guardia sul fatto che il crescente isolamento di Putin rende più difficile per l’intelligence fornire una valutazione accurata sullo stato di salute fisica e mentale di Putin.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.