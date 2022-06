Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori riguardano l’installazione di organi di regolazione (valvole idrauliche) per l’ottimizzazione della distribuzione in rete idrica e contestuale intervento di manutenzione straordinaria in zona Aeroporto.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 06 giugno 2022 nel quartiere San Girolamo, Palese zona Aeroporto (tra cui le alimentazioni dell’Aeroporto civile Karol Woytila, di tutta la zona dell’ex Aeroporto Militare compreso il Cara), zona Parco dei Principi, Legione Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza e Palese zona Macchie nelle seguenti vie:

· Via D’Annunzio e traverse;

· Via Napoli e Traverse;

· Via Nazionale dall’altezza di Via d’Annunzio verso sud e traverse;

· Vico XXIV Via Macchie;

· Vico III Lepore;

· Strada Pizzillo Calò;

· Lungomare Lorusso;

· Strada Comunale Cola di Cagno;

· Strada dello Speziale;

· Via Ritelli;

· Via Van Westerhout e Traverse;

· Via Perosi;

· Via Paisiello;

· Via Monteverde;

· Lungomare 9 Maggio;

· V Traversa Via Cilea;

· Via Vincenzo Corrado;

· Via Cimarosa;

· Via Bellezza;

· Via Teodoro;

· Rondò Via Casavola-Via San Girolamo;

· Viale Europa;

· Via Mercadante;

· Via Zandonai;

· Via Vittorio Bodini;

· Via Annoscia;

· Via Vito De Fano;

· Via Verdi;

· Via Torrente Balice Alto;

· Via De Romita;

· Via Tommasicchio;

· Via Sasso;

· Via Scaturchio;

· Via Casa Del Po;

· Via Leoncavallo;

· Via Respighi;

· Via Viviani;

· Via Perosi;

· Via Nino Rota;

· Vai Costa;

· Via Pirè;

· Via Mamagnora;

· Via Macchie;

· Via Fallacara;

· Via Puccini;

· Via Garofalo;

· Via F.lli Petruzzelli;

· Via Cipparoli;

· Via Cola Di Cagno;

· Via Dello Speziale;

· Via Marrone;

· Via Don Cesare Franco;

· Via Vitale;

· Via Grimaldi;

· Strada Gangiano;

· Strada Santa Teresa;

· SP 73;

· Strada Barracone;

· SS 16 alt. Chevron e km 795+365.

La sospensione avrà la durata di 16 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 23:59. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.