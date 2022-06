A partire da lunedì 6 giugno, e sino al prossimo 22 luglio, sarà possibile effettuare le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2022/23.

“Come per il trasporto scolastico, anche in questo caso sarà possibile effettuare l’iscrizione al servizio di refezione scolastica direttamente online, in modo da risparmiare tempo e semplificare al massimo tutta la procedura – commenta Paola Romano -. Ovviamente, nel caso in cui necessitino di supporto, i genitori potranno anche recarsi a scuola o rivolgersi all’assistenza tecnica telefonica nei giorni prestabiliti. Quest’anno abbiamo anche anticipato di un mese l’apertura delle iscrizioni, incrementando i giorni a disposizione delle famiglie, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti”.

L’iscrizione deve essere effettuata online al seguente link https://egov.comune.bari.it/, seguendo il percorso “servizi – aree tematiche – servizi scolastici – servizio di iscrizione refezione scolastica”. L’iscrizione è necessaria per tutti gli utenti che intendono usufruire del servizio, compresi coloro che risultano già iscritti dal precedente anno scolastico.

Per effettuare l’iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno autenticarsi mediante credenziali Spid (quelle utilizzate per la registrazione al provider scelto: username e password) o Cie (carta d’identità elettronica).

La descrizione completa delle modalità di iscrizione e tutte le informazioni relative al servizio di refezione scolastica (costo del servizio, criteri di esonero e/o riduzione dal pagamento del ticket, menù e diete speciali) sono disponibili sul portale del Comune di Bari, a questo link.

Per ricevere assistenza in fase di compilazione della domanda di iscrizione online, è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica (helpdesk) al numero telefonico 080 2146418, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, e dalle ore 16 alle 18.

I cittadini sprovvisti di credenziali Spid o Cie o che necessitino di assistenza, possono, in alternativa, effettuare l’iscrizione al servizio presso i punti office istituiti presso le scuole, dal 6 al 30 giugno, mediante delega al personale delle ditte affidatarie del servizio di refezione.

