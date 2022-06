Domenica da bollino nero per il traffico in tangenziale. Con l’esodo verso il mare, (soprattutto in vista delle temperature) e le problematiche legate ai lavori in tangenziale, si temono moltissimi disagi sulla statale 16.

Nella giornata di domani, in particolare, le temperature nel Barese sfioreranno i 35 gradi. Moltissimi i cittadini, ma anche i turisti che sceglieranno il mare come meta per sfuggire al caldo della città, con inevitabili conseguenze sul traffico. Già nella giornata festiva del 2 giugno, si erano registrati moltissimi disagi. La questione aveva già fatto discutere, tanto che, il caso non solo è arrivato dritto in Parlamento, ma ha portato negli scorsi giorni l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, ad interpellare l’Anas affinché possa intervenire al più presto per scongiurare l’ipotesi che i danni, già elevatissimi, possano aumentare nelle prossime settimane.

Nella giornata di domani, come ormai ogni domenica, è prevista un’ulteriore fuga dalla città verso le mete marittime più ambite della Regione. Ragion per cui, molto probabilmente, potrebbero verificarsi nuovamente disagi, sia all’andata, sia al ritorno, momento in cui, già normalmente, anche prima dei lavori, si rischiava di restare imbottigliati nel traffico.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.