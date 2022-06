Grave incidente sulla tangenziale di Lecce, un’auto è finita fuori strada ed è stata tagliata dal guardrail che ha sfondato il parabrezza attraversando l’auto da una parte all’altra. Nell’impatto ha perso la vita la donna alla guida del mezzo, 28 enne.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, nello specifico sulla tangenziale est, in direzione Maglie. Sul posto immediato l’intervento della polizia locale e del 118. La donna, rimasta gravemente ferita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, dove però non c’è stato nulla da fare per via di un peggioramento delle sue condizioni.

Foto repertorio

