Parcheggio selvaggio a San Girolamo. Come ogni domenica dall’inizio della bella stagione il lungomare di San Girolamo viene preso d’assalto da centinaia di persone. E scoppia il caos: auto lasciate sui marciapiedi o che scorrazzano in piena area pedonale.

“Ci scapperà il morto per questa viabilità – denunciano i residenti – che i famosi ingegneri hanno studiato per la viabilità lungomare via Ritelli via Di Cagno con imbottigliamento totale e caos”. A rischio la stessa sicurezza dei bagnanti.

Intanto questa mattina una donna in spiaggia ha accusato anche un malore, intervenuto il servizio di salvataggio che ha utilizzato anche il defibrillatore in gestione in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari. (Foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.