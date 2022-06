Incidente mortale questa notte in via Trisorio Liuzzi. Intorno all’1.30 all’incrocio con via Livatino si sono scontrate una auto con una moto. Una giovane 20enne che era a bordo della moto, insieme ad un’altra persona che guidava il mezzo, è stata trasportata in codice rosso al Di Venere dove è morta poco dopo.

Il conducente del motoveicolo è stato trasportato in codice rosso, ma non è grave.

Sul posto per i rilievi 3 pattuglie notturne della Polizia Locale. Indagini ed accertamenti in corso sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria. (Foto repertorio)

