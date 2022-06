Per otto anni sono stati una vera e propria attrazione per i bagnanti della spiaggia pubblica di Pane e pomodoro, con 11 interventi di salvataggio effettuati nei weekend estivi. Però i cani bagnino dell’associazione di volontariato “Scuola Cani Salvataggio Nautico”, per la seconda stagione estiva, non avranno più una spiaggia cittadina dove incontrare grandi e piccoli, tra dimostrazioni, giochi e tutela di chi vive il mare.

“Sarebbe bello continuare a Pane e Pomodoro – spiega il presidente Donato Castellano – purtroppo il Comune non ci interpella più e non risponde alle nostre mail. Questo ci dispiace, abbiamo sempre fatto tutto come volontari senza ricevere nemmeno il rimborso per parcheggiare i nostri mezzi al vicino park&ride”. Le attività quindi, dal prossimo luglio, saranno spostate sulla costa di Rosa Marina.

Le caratteristiche principali di un cane da salvataggio in mare riguardano le buone doti acquatiche, ottimo rapporto con il proprio padrone e un peso non inferiore ai 25 kg. I cani maggiormente predisposti sono i golden, i labrador e i terranova. Il video in basso, del 2019, mostra i giochi formativi e la curiosità dei più piccoli sulla battigia. “Il nostro impegno si focalizza specialmente verso disabili, anziani e dei bambini”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.