AGGIORNAMENTO ore 9.24. Bloccata la tangenziale, dall’uscita di San Pio per diversi chilometri in direzione sud. Percorribile solo la corsia di sorpasso. La polizia locale invita a prendere l’uscita direzione Bitonto e procedere per la provinciale 218 verso l’aeroporto.

MALTEMPO. Pioggia incessante su Bari da ore: la città paralizzata. Ci sono allagamenti ovunque e strade impraticabili. A San Girolamo veri e propri laghi su strada San Girolamo, l’unica arteria che attraversa il quartiere. A Carbonara vicoli come fiumi. A Poggiofranco allagamenti nella zona del palazzo di giustizia. Si registrano disagi in tutta la città. Fortunatamente le scuole hanno chiuso da ieri e quindi c’è sicuramente meno traffico, ma percorrere molte delle strade in città questa mattina è una impresa. Chiuso sottopasso di via La Rotella, disagi in quello di via Abate Eustasio. Allagata via Quintino Sella. In via Buozzi incidente sotto al cavalcavia e traffico bloccato.

Nel mercato della Manifattura i commercianti hanno dovuto mettere delle vasche per raccogliere l’acqua che scende a cascata dal tetto. “Siamo stanchi – denuncia Luca Bratta, residente e componente del comitato cittadini attivi del Libertà – delle continue prese per i fondelli, abbiamo un amministrazione d’apparenza di selfie e di fumo negli occhi. Ecco cosa sta accadendo ora al mercato di via Nicolai. Bari negli ultimi anni si è trasformata in quartieri ghetto e quartieri di serie A”.

A Carbonara un cittadino pubblica un video su Facebook delle condizioni in cui versano alcune vie.

