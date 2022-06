Weekend da sold out per il porto di Bari, che in questa stagione estiva registra un sensibile incremento degli arrivi di turisti. Soprattutto navi da crociera, come in questi giorni secondo il report dell’Autorità di sistema portuale: in totale 3.382 turisti, molti che hanno visitato centro cittadino alla ricerca di specialità culinarie e qualche souvenir.

Prima è arrivata la Msc, su cui si imbracheranno 365 passeggeri. A seguire CostaPacifica è sbarcata alle 8, da cui sono scese 1.777 persone. Sono, invece, 1.111 i passeggeri che si imbarcano dal nostro porto. Ben 613 i transiti. Infine la nave Aidablu: ormeggiata alle 7 con i 1.619 transiti.

