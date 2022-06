Si alza il sipario sull’estate di Torre Quetta: la spiaggia più grande di Bari è pronta ad accogliere un ricchissimo cartellone di attività di intrattenimento pensato per grandi e piccoli, con particolare attenzione rivolta alle famiglie.

Decine gli appuntamenti, tutti gratuiti e rigorosamente dal vivo, che scandiranno i prossimi mesi, tra musica, teatro, spettacoli e cultura. Il programma è stato messo a punto dall’ATI Torre Quetta, in collaborazione con gli host affidatari dei chioschi. L’obiettivo, in linea con la filosofia che ispira il nuovo progetto di Torre Quetta, è offrire agli avventori un’ampio ventaglio di servizi e avvenimenti inclusivi e diversificati, capaci di animare la spiaggia dal mattino sino a sera all’insegna di allegria e divertimento.

Ogni mese verrà presentato un ricco programma di appuntamenti.

Giugno si colora del verde d’Irlanda con il Molly Malone’s Days in programma nel prossimo fine settimana, a partire dalle 20, a cura dell’host Joy’s Pub on the Beach.

L’evento si aprirà domenica 12 giugno con l’Irish Music History Tour, una serie di selezioni musicali a tema rock irlandese con Carlo Chicco. Ospite speciale Molly Malone, interpretata dalla “cantattrice” e performer Loredana De Giglio.

Lunedì 13 giugno, per la Festa di Molly Malone, è in programma il Gadan Live Concert, progetto creato da quattro musicisti esperti e conosciuti nella scena irish trad e folk/rock europea. Quindi spazio a Due banjo (tenore & clawhammer), fiddle, mandolino, bouzouki e chitarra per una line-up di sole corde, arricchita da inserti elettronici ed una potente sezione ritmica. Tutti potranno essere protagonisti della serata grazie all’Irish Costume Contest, dedicato ai colori dell’Irlanda. Un modo simpatico per creare interazione e vincere anche consumazioni.

Appuntamento da non perdere giovedì 16 giugno con il Torre Quetta Book Club: a partire dalle 19 sarà presentato il libro POP LIFE, di Luca De Gennaro, noto manager televisivo, conduttore radiofonico su Radio Capital, giornalista, docente universitario e disc jockey.

La storia dei Beatles narrata attraverso i quiz: è l’oggetto del libro “LISTEN, DO YOU WANT TO KNOW A SECRET? 1000 QUIZ SUI BEATLES”, a cura di Anna Maria De Caroli, presentato giovedì 23 giugno alle 19.

Il 17 giugno ecco il Radio Selene Live Show, a partire dalle 20 diretta da Torre Quetta con gli speaker e la musica di Radio Selene.

Sonorità «amarcord» dedicata ai tormentoni della musica italiana mercoledì 22 giugno con la Superclassifica Sciò, a cura di Joy’s Pub on the Beach, a partire dalle 19.

Il 15, 22 e 30 giugno sarà tempo del Circo di Torre Quetta: a partire dalle 19 al via uno spettacolo itinerante di artisti di strada.

Grande attenzione al mondo dei piccoli con gli eventi a cura dell’Associazione Leggere Coccole che il 19 e 26 giugno porta a Torre Quetta laboratori di lettura per bambini, con inizio alle 17:30.

Per tutta l’estate, dal mercoledì alla domenica sarà possibile godere di diverse selezioni musicali a tema, a partire dalle 22.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.