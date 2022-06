Polemiche a Japigia per l’abbattimento di 3 ailanti spontanei, 2 sofore e alcuni cespugli di oleandri per fare spazio al nuovo parco del pirp. “Mi sono recato personalmente sul cantiere del Pirp Japigia di via Aquilino, per meglio comprendere cosa stesse accadendo – ha detto il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti – i costruttori del nuovo giardino pubblico mi hanno assicurato che le piante abbattute saranno abbondantemente compensate da 83 nuovi alberi abbastanza adulti e un grosso numero di piante e piccoli arbusti, che saranno distribuiti nella nuova area verde del quartiere Japigia. Con questo, pur condividendo l’amarezza di perdere pur solo un albero, vengo confortato dal fatto che i tecnici del comune di Bari abbiano fornito precise indicazioni ai costruttori che, a loro volta, hanno agito seguendo le prescrizioni tecniche ricevute e non in maniera autonoma”.

“Mi piace pensare – continua Leonetti – che il sacrificio di questi cinque alberi sia dedicato all’obiettivo di avere un quartiere Japigia sempre più bello ed attrattivo. Per questa ragione assicurerò una costante presenza su quel cantiere cosi da poter verificare costantemente l’andamento dei lavori e perseverare l’idea di un quartiere sempre più attento al fattore green”.

