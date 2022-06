Il ‘convivio arcobaleno’ torna con i colori della pace. Sul lungomare Starita all’altezza della spiaggetta di San Cataldo, il 9 luglio a partire dalle 19.30 si svolgerà una cena in giallo, bianco, rosso e blu.

Il tema di questa edizione (la sesta) sarà quindi la pace. “Scegliete e prenotate il vostro colore – spiegano gli organizzatori- che vi accompagnerà sia nell’abbigliamento che per l’allestimento dei tavoli riproducendo un mix di colori delle bandiera Russa e Ucraina ( per un massimo di 40 persone per colore) . Disponibilità: in giallo 20 persone, in bianco 20, rosso 40 e blu 30.

Sarà possibile anche noleggiare tavoli e panche. Informazioni e prenotazioni tavoli via mail a residentisancataldo@libero.it. (foto associazione residenti di San Cataldo)

