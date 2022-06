“Covid time in Bari” e una faccina arrabbiata. A scriverlo sui social è l’attrice Luisa Ranieri, la protagonista nei panni del vicequestore per la seconda stagione della serie tv ambientata a Bari e provincia, Lolita Lobosco.

La fiction di Rai1 però dovrà subire un inevitabile stop alle riprese, perché come si legge su instagram Luisa Ranieri ha contratto il Covid, ed è in isolamento anche se appare in buone condizioni di salute.

Recentemente sulla spiaggia di Pane e pomodoro, in un’area occupata dal set, aveva incontrato anche il sindaco Antonio Decaro. “Lolita torna a Bari, che dite possiamo considerare Luisa Ranieri una barese a tutti gli effetti?”, aveva scritto in una storia sui social il primo cittadino.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.