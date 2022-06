“L’edificio dell’Ancora sul lungomare di Palese non c’è più. Tra qualche giorno andranno via l’ultima porzione di rudere e tutte le macerie e si tornerà a guardare il mare”. Così il sindaco Antonio Decaro su Facebook annunciando l’abbattimento del rudere sul lungomare.

L’ex ristorante era stato distrutto per ben due volte da incendi e ormai la struttura era diventata irrecuperabile. Da qui la decisione di Comune e municipio di procedere all’abbattimento. Questa estate, al posto dell’ex Ancora ci sarà una spianata per prendere il sole. Ma nel futuro di quel tratto di lungomare di Palese c’è un nuovo bando per realizzare una struttura che il Municipio vorrebbe adibire alla pratica delle attività sportive del mare.

