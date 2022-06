Caos per la prima serata di Battiti Live sul lungomare Imperatore Augusto. Diversi vicoli sono stati chiusi all’accesso, come previsto dall’ordinanza del Comune e ai varchi sta scoppiando il caos con gente che sta cercando in tutti i modi di entrare. L’area adibita al pubblico è stracolma.

Tantissime le proteste sia da parte dei residenti che vogliono rientrare a casa sia da parte di chi vuole assistere all’evento. Serrati i controlli con la polizia ai varchi in tenuta antisommossa..

Dubbi sulla posizione scelta per il palco sul lungomare Imperatore Augusto, una sorta di imbuto rispetto all’area più estesa e tradizionale di piazza Libertà..

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.