L’associazione di volontariato Rangers di protezione civile di Putignano ha pubblicato sui social un messaggio di commiato, come addio a Ilaria Benedetto, operatrice del 118.

“Alcuni giorni iniziano con la tristezza nel cuore. Rimaniamo inerti difronte alle crudeltà della vita che ci porta via le persone migliori e più care. Purtroppo la nostra cara Ilaria non è più fra noi. Ne abbiamo appreso la triste notizia questa mattina e ne siamo rimasti increduli. Alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta, le nostre più sentite condoglianze”. “Ciao Giuggiolina – aggiunge un amico – mancherai a tanti con la tua solarità e allegria. Cieli azzurri per te”.

