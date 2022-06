Per la prima volta a Bari è stato presentato un nuovo sport acquatico, in anteprima nazionale: il sup water polo ideato nel 2014. Si gioca in piedi su una tavola da surf, all’interno di un campo da gioco 3 contro 3, gonfiabile, con due porte e una pagaia speciale (con un buco al centro che consente di raccogliere la palla, passarla o fare gol).

E’ una delle discipline sportive del programma aMare Bari, fino a giovedì prossimo a Pane e pomodoro: sup, bigsup, paddleboard, supwave, aquathlon, yoga sup, kitesurf, snorkeling, surf, foil, flyboard, flying yoga dance e il nuovissimo sup water polo.

“Manifestazioni come questa sono importanti perché ci permettono di valorizzare sempre più il mare come attrattore turistico e come elemento di inclusione sociale, avvicinando tanti cittadini e turisti a sport che qui da noi si possono praticare sempre, e non solo d’estate”, ha detto l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli.

