Oltre 22 mila spettatori ieri hanno assistito al concerto di Cesare Cremonini allo stadio della Vittoria. “BARI, che spettacolo!!! Mi sono divertito come un pazzo. Grazie Grazie”, scrive sui social l’artista.

Dal punto di vista della viabilità, i parcheggi previsti per i veicoli sono stati tutti occupati e non si sono rilevate grandi criticità all’ affluenza che è divenuta consistente verso le ore 19,00 e neppure al deflusso terminato verso le 01:00 stanotte. Secondo quanto riferito dalla polizia locale.

Nove i sequestri di gadget e sciarpette con il logo dell’artista contraffatto e posti in vendita abusivamente, 4 sequestri di bevande poste in vendita abusivamente intorno lo Stadio, un titolare di paninoteca è stato denunciato all’autorità giudiziaria per mancato rispetto dell’ordinanza sindacale del divieto di vendita e somministrazione di bevande in vetro e lattina.

Due parcheggiatori abusivi sanzionati nella zona di via Respighi con sequestro delle somme provento dell’attività illecita.

Oltre 120 unità della Polizia Locale impegnate nei diversi turni articolati per coprire le 18 ore di servizio necessarie per garantire i presidi nell’area del concerto. (Foto facebook)

