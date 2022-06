Il Bari under 15 vede sfumare il sogno ‘scudetto’, persa la finale contro il Cesena. Al ‘Recchioni’ di Fermo basta la rete di Wisdom Omokaro per regalare ai romagnoli il titolo nazionale. Storica doppietta del Cesena che dopo la vittoria dell’under 17 festeggia anche questo risultato.

A Fermo i ragazzi di Michele Anaclerio cercano in tutti i modi di portare a casa il risultato, spingendo sin dai primi minuti e concedendo poco agli avversari. Le occasioni non mancano ma ai galletti sotto porta sembra mancare qualcosa. I romagnoli invece si difendono bene e cercano, con le ripartenze, di beffare gli avversari.

Pochi minuti prima della rete che ha deciso il match, nell’arco di 60 secondi i bianconeri vanno vicini al vantaggio per ben due volte. Solo la leggera imprecisione del Cesena salva i biancorossi. Al 23′ Omokaro segna il più facile dei gol spingendo in rete, sugli sviluppi di una punizione, la palla che dopo aver colpito la traversa danza sulla linea di porta.

Il Bari ci prova in tutti i modi, dominando i secondi 35′ minuti di gioco ma non trovando mai il guizzo vincente. Tanto rammarico per i galletti che comunque hanno portato a termine una stagione da incorniciare, mancando solo di un soffio la gloria. (foto ssc bari)

