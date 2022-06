Invasione di zanzare a Bari, al via gli interventi straordinari dell’Amiu in città, nei parchi e nei mercati. I primi sono già stati effettuati la scorsa settimana al cimitero e a Pane e pomodoro. Domani toccherà alla pineta di San Francesco, sul waterfront di San Girolamo, al canalone e in piazza Garibaldi. Gli interventi vengono effettuati di notte fino all’alba. Mercoledì toccherà a Japigia e Pane e pomodoro. Domani invece cominceranno gli interventi nei mercati cittadini, questa volta di pomeriggio, a chiusura delle attività.

