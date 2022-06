“La coalizione che oggi guida la Puglia prima del voto governava in 20 comuni su 50, oggi siamo saliti a 40 su 50. Nei comuni sotto i 15 mila abitanti si passa da 12 comuni a 26, nei comuni sopra i 15mila abitanti passiamo da 8 a 14 Comuni governati. Un risultato importante che viviamo oggi con spirito di squadra e grande senso di responsabilità. Adesso che le elezioni sono concluse auguro a tutti i nuovi sindaci eletti buon lavoro, con lo spirito di leale collaborazione che sempre contraddistingue il nostro servizio per la comunità”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in merito ai risultati di questi amministrative in Puglia.

Qui i risultati dei ballottaggi

