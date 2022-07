Il sindaco metropolitano, Antonio Decaro, ha incontrato, questa mattina, i nuovi sindaci dei Comuni di Alberobello, Bitonto, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Polignano a Mare, Santeramo in Colle e Terlizzi eletti alle ultime elezioni amministrative.

L’incontro è stato finalizzato ad avviare una collaborazione istituzionale e a presentare l’attività di pianificazione strategica della Città metropolitana fondata su un modello di governance condiviso e policentrico sviluppato sul modello di co-pianificazione e co-progettazione degli interventi, nonché sulla valorizzazione delle specificità dei 41 Comuni metropolitani.

Alla riunione hanno preso parte anche Michele Abbaticchio e Luigi Ranieri, referenti del sindaco metropolitano nell’attuazione degli interventi del PNRR e nella pianificazione strategica che hanno illustrato ai sindaci neoeletti lo stato dell’arte dei finanziamenti pubblici gestisti dall’Ente in favore dei singoli Comuni metropolitani.

La Città metropolitana, in questi ultimi anni, è stata destinataria di ingenti fondi sviluppando progettazioni importanti su scala comunale e metropolitana grazie alla rete di sindaci e amministrazioni che si è rivelata un patrimonio pubblico di grande valore.

La Città metropolitana insieme ai Comuni nei prossimi mesi avranno l’opportunità di gestire circa 300 milioni di euro da destinare al territorio metropolitano tra i fondi dei bandi “Pinqua – Qualità dell’abitare” e “Forestazione urbana” e, infine, quelli dei “Piani Integrati” e del Biciplan metropolitano.

“Abbiamo voluto incontrare i sindaci neo eletti per augurare loro buon lavoro – ha commentato il sindaco metropolitano Decaro -. Dagli auguri formali, doverosi, delle scorse settimane oggi passiamo agli auguri di fatto, perché sappiamo che c’è tanto lavoro da fare e soprattutto poco tempo per farlo. Per questo oggi abbiamo consegnato ad ognuno di loro un dossier con tutti i progetti che interessano i Comuni che amministrano da qualche giorno affinché possano conoscere il lavoro fatto fino ad oggi e scelgano come proseguire. La Città metropolitana da questo momento è anche casa loro. Qui troveranno sempre sostegno e professionalità pronte ad affiancare il loro lavoro sul territorio. Questa è la nostra idea di Città Metropolitana e di governo del territorio. Fino ad oggi abbiamo lavorato insieme, provando a contemperare le esigenze di tutti e avendo come obiettivo lo sviluppo dell’intera comunità. Le progettazioni, i fondi e le opere che siamo riusciti a realizzare in questi anni ci dicono che quella della governance strategica e comune è la strada giusta. Ora ad attenderci ci sono i fondi del PNRR ed è importante che nessuno su questo fronte resti indietro”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.