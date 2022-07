È stato individuato il corpo del bambino di 8 anni disperso da questa mattina, in seguito alla tragedia avvenuta in provincia di Pesaro-Urbino. Un uomo è morto annegato mentre stava facendo il bagno in mare con i due figli. Inizialmente il più piccolo dei due, di 8 anni, risultava disperso, mentre il grande, trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, risulta in buone condizioni di salute.

È accaduto in particolare nella spiaggia di Gimarra, a Fano. Il corpo del piccolo di otto anni è stato individuato nei pressi di una scogliera. Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco e della Guardia costiera. Secondo quanto emerso dal racconto del 13enne, con i due c’era anche un amichetto che è riuscito a mettersi in salvo. Per il papà dei due piccoli non c’è stato nulla da fare. Ad intervenire, nell’immediato, i gestori di stabilimento e i bagnini, che sono riusciti a portare a riva l’uomo e il ragazzino più grande. Sin dalle prime ore di questa mattina sulle spiagge a Fano sventolava bandiera rossa per via del mare molto agitato.

