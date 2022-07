Si chiama Cavalli per amore il nuovo servizio promosso dall’associazione italiana difesa animali e ambiente rivolto a tutti coloro che amano i cavalli. Si tratta di un servizio di consulenza online primo passo verso la realizzazione nei prossimi mesi di un portale dedicato interamente a questi meravigliosi animali ed alla loro tutela. Questo primo servizio gratuito è rivolto a tutte le persone che possiedono, o cavalcano o semplicemente hanno delle richieste o delle curiosità che riguardano la vita del cavallo.

A rispondere alle vostre domande online sarà una delle maggiori esperte nella gestione del cavallo che oggi abbiamo in Italia. Silvia Casati magentina di nascita, ex proprietaria, ora dal 2014 in possesso di patente Mipaaf allenatore professionista cavalli galoppo, risponderà via email alle vostre richieste appunto sui vari aspetti della vita e della gestione del cavallo.

“Si tratta di un primo servizio che sarà nei prossimi mesi implementato con la nascita di un vero e proprio portale sul quale si potrà interagire direttamente con l’esperta, ma sul quale verranno anche pubblicati articoli e notizie che riguardano la gestione quotidiana e non solo del cavallo – scrivono in una nota gli animalisti di AIDAA – lo scopo è quello di avere un approccio corretto e privo di pregiudizi con il cavallo anche nella vita di tutti i giorni e per fare questo ci siamo rivolti a Silvia Casati una nostra amica e grande esperta di cavalli essendo lei stessa stata una proprietaria di cavalli ed una esperta conoscitrice della materia”.

