Rissa dopo la serata in discoteca, sette turisti in vacanza a Gallipoli sono stati denunciati dalla polizia. I fatti risalgono alla notte scorsa e sono avvenuti in una nota discoteca della zona della Baia Verde. I sette, di cui quattro foggiani, di cui tre minori e tre napoletani maggiorenni, dopo essere usciti dalla struttura, intorno alle 5, avrebbero iniziato una contesa verbale sfociata poi in una violenta rissa.

Quest’ultima, secondo quanto emerso, si sarebbe protratta fin sotto l’abitazione dei quattro giovani foggiani, in evidente stato di ebbrezza. Saliti in casa, avrebbero iniziato a divellare infissi e suppellettili del balcone e dal terrazzo nel tentativo di gettarli per strada, dove si trovavano i napoletani. Una delle persone coinvolte è finita al pronto soccorso in seguito alla frattura della mascella. Nel giro di poche ore la polizia ha identificato i sette. Per i foggiani la posizione si potrebbe aggravare per via degli ingenti danni provocati all’appartamento in affitto nel quale stavano pernottando.

Foto repertorio

