Sorpreso un parcheggiatore abusivo in azione a Torre a Mare. A coglierlo in flagrante il personale della Poliza Locale, aggrediti dal cane di grossa taglia in compagnia dell’uomo. In particolare, il parcheggiatore, 55 enne barese, avvalendosi della compagnia del cane, che con la sua presenza intimoriva chiunque si avvicinasse al detentore, stava esercitando l’attività abusiva in una area sterrata vicino la Lama di Giotta, quando intercettato dagli agenti, ha dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità e poi ha opposto resistenza nei confronti dei due pubblici ufficiali.

Il tentativo di fermo del soggetto è stato ostacolato dell’aggressione dell’animale che ha azzannato i due agenti della Polizia Locale barese, che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari riportando entrambi lesioni e ferite con una prognosi di 10 giorni. Non è la prima volta che si verifica un caso simile, lo scorso mese, alcuni cittadini avevano infatti denunciato a Borderline24 di essere stati vittima di un parcheggiatore che aveva aizzato il suo cane per il posto auto.

Il parcheggiatore è stato arrestato ieri sera, prima della mezzanotte, e questa mattina è stato portato dinanzi al Giudice che ha confermato l’arresto eseguito dai pubblici ufficiali e disposto per la misura prescrittiva dell’obbligo di rimanere presso la propria dimora dalle 21,00 alle 08,00 del giorno dopo. Il cane è stato sottratto alla disponibilità del detentore ed affidato alla ASL per i percorsi riabilitativi e le misure di profilassi conseguenti le morsicature in danno degli Agenti.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.