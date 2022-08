Oltre 20 ettari vanno a fuoco nel leccese per via di un incendio divampato in mattinata. Accade in particolare ad Otranto, a nord della “Baia del turchese”. Non aiuta il forte vento di questi giorni che sta alimentando le fiamme rendendo difficili le operazioni per domarlo.

“Fino a questo momento – fa sapere Arif – ci sono stati 20 lanci dei velivoli anti-incendio Fire Boss da Grottaglie, ed è previsto anche l’arrivo di un canadair da Ciampino”. In fiamme, secondo quanto emerso, ci sarebbero aree di bosco, uliveto e canneto. Al momento sono 30 le unità di anti incendio boschivo impegnate nelle attività, tra loro il personale Arif (agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), vigili del fuoco, carabinieri forestali, Protezione Civile e volontari.

Secondo quanto sottolineato dall’Arif, le “linee elettriche attive” dovranno “essere staccate dall’energia”. “La sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica – sottolineano infine – è necessaria per mettere in sicurezza la zona “con i lanci dall’alto” utilizzati per domare le fiamme”.

Foto Freepik

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.