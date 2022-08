In occasione del quarto appuntamento della rassegna “Municipi Sonori. La Cultura si muove con la musica del Petruzzelli”, in programma domani, giovedì 4 agosto, nello spiazzo antistante la chiesa di San Giuseppe, a Madonnella, è stato istituito con ordinanza: dalle ore 7 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, il “DIVIETO DI FERMATA” sul largo Monsignor Curi per un tratto di circa metri 20 adiacente al lato destro del sagrato della Chiesa di San Giuseppe; dalle ore 20 alle 22.30 il “DIVIETO DI TRANSITO” su corso Sonnino, nel tratto compreso tra via Gorizia e via Istria, e su via Arcivescovo Vaccaro, nel tratto compreso tra via Dalmazia e corso Sonnino.

Si ricorda che per l’occasione i musicisti dell’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli, diretti dal maestro Paolo Lepore, eseguiranno musiche di Saint – Saëns, Ponchielli, Chačaturjan, Gimenéz, Rossini, Morricone, Rota e Piccinni. L’appuntamento è alle ore 20.30, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

