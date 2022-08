Sono circa 100.000, in Italia, le persone con malattia di fegato causata da epatite C non diagnosticata e altre 280.000 che non sanno di avere la malattia in quanto asintomatica. Guarire è oggi possibile ma l’Italia è ancora lontana dall’obiettivo dell’Organizzazione mondiale della sanità di eliminare il virus dell’HCV entro il 2030. Per questo “Hepatitis Can’t wait”, ovvero “non possiamo aspettare per avere un mondo libero dall’epatite C” è lo slogan della Giornata Mondiale delle Epatiti, che si celebra il 28 luglio.