Un gesto inspiegabile, come ennesimo episodio di violenza da parte di un giovanissimo barese. A raccontarlo è un lettore 80enne di Bordeline24: “Ero seduto in un giardino – scrive – all’improvviso passa un dodicenne con il monopattino mi sputa e fugge. Non lo conosco e lui non mi conosce. Non gli ho fatto niente e neanche l’ho visto arrivare. Dite voi che cosa gli passa nel cervello”.

Facile immaginare la frustrazione e il senso di smarrimento dell’anziano che è rimasto immobile per alcuni minuti, prima di raccontare quando accaduto sui social network per condividere la rabbia. Poche ore prima, nel quartiere Libertà, un’altro cittadino è stato colpito da un pugno da un passate che poi è fuggito.

Dalle spaccate ai negozi, ai furti, sino ad arrivare ai fuochi d’artificio in piena notte e in pieno giorno, a tutte le ore. Sono solo alcuni degli episodi che ormai spaventano cittadini e turisti, sempre più lontani dalle strade della periferia.

foto di repertorio

