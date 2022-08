Acquedotto Pugliese da questa mattina sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico a Bari. I lavori riguardano l’installazione di organi di regolazione (valvole idrauliche) per l’ottimizzazione della distribuzione in rete dell’acqua nella zona industriale.

La sospensione però pare si sarebbe estesa anche oltre la zona industriale, interessando alcune palazzine del quartiere Stanic a ridosso di via Bruno Buozzi. Senza preavviso, in tanti hanno segnalato disagi e disservizi: “C’è mancanza di acqua da stamattina – ci racconta un lettore di Borderline24 -. Senza che nessuno ci abbia segnalato la questione. Sono incinta ed è stata una giornata difficile”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.