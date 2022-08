Ricche di potassio, vitamine e alleate preziose dell’organismo in tutte le stagioni. Oggi in tavola portiamo le zucchine che, raccolte tipicamente nel periodo primaverile ed estivo sono ormai presenti tutto l’anno sulle tavole dei cittadini.

Tantissime le varietà di questo ortaggio, alleato prezioso della salute. Tra le sue proprietà non si può non citare la presenza di acido folico e vitamine, tra queste quelle del gruppo C ed E che rendono le zucchine alleati del sistema immunitario e vere e proprie antiossidanti naturali, ma non solo. Le zucchine sono infatti fonte preziosa di potassio, ragion per cui, offrono un supporto fondamentale all’organismo, soprattutto agli sportivi e agli anziani.

Inoltre, le zucchine, sono diuretiche e particolarmente consigliate per contrastare le infezioni che riguardano l’apparato urinario. Ma non è finita qui. Le zucchine sono infatti alleate preziose della pelle e, inoltre, risultano un vero e propria toccasana per patologie intestinali, soprattutto quelle che riguardano le infiammazioni, come la stitichezza, questo grazie all’altissima presenza di fibre, ma anche alle proprietà calmanti e rilassanti. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

SFORMATO DI ZUCCHINE AL FORNO

Create in una pirofila ricoperta con carta da forno uno strato di zucchine tagliate a fettine sottili, formaggio e prosciutto cotto. Ripetete il procedimento creando più strati, sino a quando non avrete finito gli ingredienti. Le dosi possono variare a seconda delle persone per cui preparerete lo sformato, per due persone basteranno due zucchine, tre fette di prosciutto e tre di formaggio (consigliamo il provolone piccante). Infine, aggiungete del parmigiano grattugiato e una spolverata di pepe lasciando cuocere in forno, a 180 gradi per almeno 25 minuti.

ZUCCHINE RIPIENE CON TONNO E SCAMORZA AFFUMICATA

Lavate con cura le zucchine, successivamente fatele cuocere in acqua bollente per almeno 10 minuti. Una volta cotte scolatele per bene e tagliatele a metà posizionandola in senso verticale. Con l’aiuto di uno scavino eliminate la polpa e inseritela in una ciotola a parte. Unite poi alla polpa a tonno, scamorza affumicata, pepe e grana padano. Versate poi nella ciotola un uovo (per 4 zucchine), pangrattato, prezzemolo e sale. Impastate per bene il tutto e farcite infine le zucchine. Irroratele con un filo d’olio e fatele cuocere in forno per circa 25 minuti a 200 gradi. Per il condimento è possibile scegliere a seconda dei gusti. Consigliamo anche prosciutto cotto e formaggio.

