Un elicottero della Guardia di Finanza sta perlustrando la zona del lungomare da questo pomeriggio. E non solo. Immediate le segnalazioni sui social. La presenza dell’elicottero in realtà è spiegata per esercitazioni in atto nella zona di Bari.

