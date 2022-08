Il Comune di Bari rende noto che, nell’ambito delle attività di gestione del rischio associato alle fioriture di Ostreopsis ovata (più comunemente nota come alga tossica) sulle coste italiane, l’Arpa ha comunicato che nei campioni di acqua prelevati in data 2 agosto, in località Bari Lido Il Trullo, è stata rilevata una concentrazione elevata di ostreopsis ovata oltre i limiti indicati dalle specifiche nuove Linee guida del Ministero della Salute. Stessa concentrazione da bollino rosso trovata anche nell’ultima settimana di luglio sempre in zona San Giorgio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.