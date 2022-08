La Regione Puglia cerca il soggetto che dovrà occuparsi della progettazione degli arredi ed attrezzature necessarie per l’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale” istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, e delle conseguenti prestazioni professionali di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza, nelle fasi di progettazione ed esecuzione.

Chi può presentare domanda. Operatori economici singoli o raggruppati, consorzi, aggregazioni tra imprese, GEIE, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso.

Risultati attesi L’idea progettuale dell’allestimento dovrà esaltare la flessibilità di utilizzo del Polo Bibliotecario e il suo carattere innovativo, concettualmente diverso da una biblioteca di tipo tradizionale, e tale da poter offrire spazi per la lettura, la ricerca, la libera fruizione ad utenze diversificate (persone con autonomia ridotta, bambini, adolescenti, adulti, anziani), la fruizione di tecnologie multimediali, l’incontro e la convivialità, il silenzio, lo studio, la conservazione di materiali librari e la loro fruizione diretta (ovvero tipologia di librerie a scaffale aperto), il lavoro tradizionale e il lavoro in nuove forme temporanee e di co-working.

Importo stimato 95.603,30 €, oltre a IVA e oneri previdenziali.

Modalità di partecipazione La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata improrogabilmente entro la data di scadenza del 19 settembre 2022 esclusivamente per via telematica da una casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto proponente al seguente indirizzo PEC: culturaeturismo.innovazione.regione@pec.rupar.puglia.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 per l’affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria presso il “Polo Bibliotecario Regionale”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.