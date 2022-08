In meno di due settimane in Puglia sono arrivate sulla piattaforma Inps 12.400 richieste per accedere al contributo fino a 600 euro a sostegno delle spese di psicoterapia. “La grande adesione al bonus psicologo in Puglia conferma un bisogno collettivo al quale dare una risposta urgente affinché non si lasci indietro nessuno”. commenta Vincenzo Gesualdo, presidente regionale dell’Ordine degli psicologi.

Alla Puglia, sulla prima tranche di 10 milioni stanziata dal 25 luglio, toccavano 657.974 mila euro. Con l’ulteriore stanziamento di 15 milioni disposto dal governo il 4 agosto per far fronte alle numerose domande, i fondi potranno superare il milione e mezzo di euro. “Accogliamo con soddisfazione la decisione del governo di stanziare fondi aggiuntivi per il contributo a favore dei cittadini – aggiunge Gesualdo – . In questi ultimi anni sono emerse con durezza tutte le fragilità dell’individuo”.

“Il bonus – continua il presidente degli psicologi pugliesi – è uno strumento, un percorso terapeutico che mira a sostenere quanti hanno sofferto duramente la pandemia, che ha acuito e fatto esplodere il disagio psicologico, portando a vivere una condizione di precarietà esistenziale, ma è necessario prevedere investimenti nel servizio pubblico dove, ancora oggi, c’è carenza di organico specializzato”.

