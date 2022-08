Otto atlete e atleti pugliesi saranno in gara per gli Europei di Nuoto 2022 a Roma, da oggi e fino al 17 agosto. Lo ha annunciato la Regione Puglia, con un post pubblicato sui social nel quale ha esortato a fare il tifo per loro.

Si tratta, in particolare, di Benedetta Pilato, record nel mondo nei 50 metri rana e campionessa del mondo nei 100 metri rana, Federica Toma, tre medaglie vinte al campionato italiano di Ostia, Andrea Castello, Esercito e Imolanuoto, Luca De Tullio, Fiamme Oro e CC Aniene; Marco De Tullio, CC Aniene, Simone Stefanì, Fiamme Oro e Time Limit, Elena Di Liddo, Carabinieri e CC Aniene, Chiara Tarantino, Fiamme Gialle.

“L’europeo in casa – ha commentato il direttore tecnico della nazionale Cesare Butini -ci dà anche l’opportunità di guardare al futuro, così abbiamo premiato alcuni atleti giovani con l’auspicio di velocizzarne il processo di crescita acquisendo esperienza internazionale in un ambiente carico di entusiasmo” – ha concluso.