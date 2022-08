Non c’è tregua dal maltempo in Puglia che, puntualmente, “rovina” i piani dei cittadini nei periodi di ferie o nelle giornate in cui, tipicamente, si sceglie di passare il proprio tempo al mare. È il caso del ponte di Ferragosto che vedrà la Puglia e più nello specifico Bari, alle prese con nuvoloni e meteo instabile. A diramare l’allerta è la Protezione Civile.

In particolare, a partire dalla mattinata del 12 agosto e per le successive 12 ore – ma non si esclude che possano aumentare – è prevista allerta gialla. Nello specifico, sono in arrivo precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. A Bari, a partire da venerdì sono previsti temporali. Il tempo, nonostante temperature che arriveranno a sfiorare i 30 gradi, non migliorerà sabato e domenica. Un piccolo momento di tregua è previsto per la giornata di Ferragosto, giornata in cui, almeno nel Barese, tornerà il sole. Ma solo per un giorno, perché per martedì il tempo tornerà ad essere instabile.

Entrando nel dettaglio, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento della Protezione Civile, il maltempo è dovuto ad una perturbazione sull’Europa orientale che continuerà a determinare cattive condizioni del meteo sull’Italia, in particolare proprio sulle regioni meridionali del paese. Secondo le previsioni, le zone interessate, saranno contraddistinte da piogge e temporali anche molto intensi. Non si esclude infatti la possibilità che possano esserci grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. L’allerta, oltre alla Puglia, è stata diramata anche per Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Foto repertorio

