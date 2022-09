Anche Bari scende in piazza contro il caro bollette. Commercianti, residenti si stanno dando appuntamento, molto probabilmente sabato primo ottobre, per dire no agli aumenti che stanno mandando sul lastrico famiglie e attività commerciali. Alcune hanno già chiuso come è successo per un supermercato a Modugno. Gli aumenti stanno rendendo difficile la gestione dei locali soprattutto, ma anche delle stesse industrie. Senza dimenticare gli enti pubblici: il Comune di Bari ha dovuto stanziare ulteriori 3 milioni di euro per gestire il caro bollette. I commercianti e le famiglie baresi sono pronti quindi a scendere in piazza, in una manifestazione pacifica davanti al palazzo della Prefettura. Non si esclude anche l’organizzazione di un corteo per le strade del centro.

