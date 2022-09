Ancora rinunce per il seggio Covid del Comune di Bari. E a “salvare” la situazione il farmacista Edoardo Giua che per la terza volta (dopo le regionali del 2020 e il referendum del 2021) ha accettato l’incarico di presiedere il seggio e raccogliere quindi i voti dei positivi al Covid negli ospedali o nelle loro abitazioni. Giua coordina una squadra di 13 volontari della protezione civile di Rutigliano.

“Il primo anno, nel 2020 – racconta Giua – è stato difficile. Non c’erano ancora i vaccini, c’era molta paura. Ma non ci siamo tirati indietro e l’abbiamo fatto. Ricordo però che fu particolarmente impegnativo da tutti i punti di vista. Adesso siamo vaccinati e la situazione è più tranquilla”. I volontari da domani allestiranno il seggio con base al Policlinico per poi cominciare domenica con la raccolta dei voti negli ospedali o nelle abitazioni (per chi ne ha fatto o ne farà richiesta).

