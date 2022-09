Il 19 settembre, il colonnello Vincenzo Di Stefano ha lasciato l’incarico di Comandante del Reparto Operativo di Bari, per partire alla volta di Mantova ove assumerà quello di Comandante Provinciale. Al suo posto è subentrato il Tenente Colonnello Dario Mineo, nato a Partinico (PA) il 9 settembre 1980, coniugato, che già dal 1997 ha intrapreso la carriera militare frequentando la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia e, a seguire, i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha frequentato il Senior Course presso il NATO Defense College, la scuola militare internazionale della NATO.

Nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante di Plotone del I Battaglione Allievi Carabinieri di Roma, Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Roma – Centro, Comandante del Comando Carabinieri Roma – Piazza Venezia, Comandante della Compagnia Carabinieri di Varese e Comandante della Compagnia Carabinieri di Roma – San Pietro.

Da Maggiore e Tenente Colonnello, nel corso del servizio prestato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma, ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione presso l’Ufficio Personale Ufficiali, l’Ufficio Polizia Militare e di Stabilità nonché l’Ufficio Ordinamento.

Avvicendamento anche Nucleo Radiomobile di Bari. Al Tenente Colonnello Dario Allegretti, destinato ad un nuovo incarico presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, è subentrato il Maggiore Francesco Esposito.

L’Ufficiale, 34enne, originario di Agropoli (SA), ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, dove ha conseguito la Maturità Scientifica, ed i Corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto gli incarichi di Comandante di Plotone presso l’allora 11° Battaglione Carabinieri “Puglia” di Bari, di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi, di Comandante delle Compagnie di Cesenatico e di Crotone.

Ha conseguito le lauree in Giurisprudenza, Scienze dei Servizi Giuridici per Operatore Giudiziario e Criminologico nonché Scienze della Sicurezza interna ed esterna. Ha conseguito altresì il master in Diritto Penale dell’Impresa.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.