La 15enne Velia Pisanelli è diventata campionessa italiana under 18 di sup race. La certezza del titolo è giunta pochi giorni fa a Cecina, in Toscana, ma la sua consapevolezza è arrivata molto prima, da Nord a Sud, nel circuito a tappe organizzato dalla Fisw. Grande soddisfazione per il circolo barese Barion del molo San Nicola che ha creduto da subito nelle potenzialità del sup, acronimo di “stand up paddle”: si pratica stando in piedi su una tavola simile a quella da surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell’atleta, utilizzando una pagaia apposita per la propulsione.

Lungimirante sotto l’aspetto agonistico ed organizzativo l’impegno del Canottieri Barion che ad inizio stagione ha accolto la giovanissima tarantina Velia Pisanelli, venendo ripagato con un primo importante titolo giovanile in bacheca. Un campionato conquistato da Mondello a Cecina, dalla Sicilia alla Toscana, dal Mediterraneo al Tirreno, passando per i laghi di Garda, Trasimeno e d’Orta e pure per una tappa pugliese, San Cataldo. Un’atleta molto promettente, la neocampionessa italiana che si è imposta pure su ragazze più grandi di lei.

Anche la sezione sup del circolo può dunque fregiarsi di un campionato italiano: «Dopo i titoli di canoa, canottaggio e vela d’altura – ricorda il responsabile di sezione Fabio Di Cosmo – abbiamo fatto poker con il sup. Il presidente Francesco Rossiello ed il direttore sportivo Carlo Quaranta, assieme all’intero consiglio direttivo del Canottieri Barion, hanno creduto da subito nelle potenzialità della disciplina ed eccoci qui a festeggiare un primo importante traguardo. D’altronde un circolo a vocazione marinaresca come il nostro non poteva farsi sfuggire un nuovo sbocco agonistico assicurato da uno sport in grande espansione come il sup».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.