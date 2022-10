“Auguri ai nonni che ci accompagnano ogni giorno nella vita, ai nonni che vivono nei nostri ricordi, ai nonni d’Italia che questo Paese lo hanno fatto e lo hanno consegnato nelle nostre mani”. Aveva scritto così il primo cittadino Antonio Decaro, in occasione della festa dei nonni. Ma il solito leone da tastiera aveva commentato: “Sei un viscido fai davvero schifo”.

A quel punto il sindaco, sempre mite nelle reazioni, deve aver sbottato: “Guardi io ho tanta pazienza – ha scritto – anche con i vigliacchi come lei che si nascondono dietro un profilo falso. Ho anche un ruolo istituzionale che mi porta ad evitare di rispondere a chi come lei mi offende ogni giorno sotto ogni mio post. Le assicuro che è frustrante leggere quello che scrive ogni volta e non rispondere per rispetto verso e istituzioni che rappresento. Visto che però è domenica pomeriggio e non sto svolgendo alcuna attività istituzionale – ha concluso – sento davvero il bisogno irrefrenabile di dirle una cosa: VAFFA*****”.

E via ai commenti dei cittadini che si sono detti solidali con il sindaco. Poi il profilo falso ha rimosso il commento ma il plauso al sindaco continua.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.