Alle 8.40 di questa mattina si è consumata una rapina in un ufficio postale di via Lucarelli, a Poggiofranco. Un commando di quattro malviventi, travisati e armati, si è introdotto nell’ufficio e ha intimato il personale di consegnare il denaro. Il personale Ivri aveva consegnato plichi con valori. Sul posto la polizia. Non ci sono feriti.

