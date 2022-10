Un 37enne è stato ferito con alcuni colpi di pistola a San Ferdinando di Puglia, nella provincia Barletta-Andria-Trani. L’uomo è stato trasportato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita e la sua prognosi è riservata.

Sono in corso le indagini dei carabinieri.

